Водночас зазначається, що відсутність офіційних повідомлень щодо успіхів Сил оборони України на Бердянському напрямку не означає, що їх немає.

Російські загарбники намагаються контратакувати біля нещодавно звільненого Старомайорського Донецької області. Одна з імовірних причин – ворог хоче відволікти українських військових.

Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії" заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він вважає, що такі дії ворога можуть бути спробою відтягнути підрозділи ЗСУ.

"Метою може бути відволікти певні наші сили. Як варіант – російські командири не доповідали нагору, що вони втратили якісь позиції, і зараз намагаються відновити втрачене положення", – пояснив Штупун.

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Водночас він зауважив, що відсутність офіційних повідомлень щодо успіхів Сил оборони України на Бердянському напрямку не означає, що там немає досягнень.

"Те, що ми не чуємо і не говоримо, не означає, що успіхів немає. Триває бойова робота, планова. І я думаю, скоро успіхи якісь будуть озвучені", – резюмував він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби на передовій відбулося 25 бойових зіткнень. Зазначається, що українські захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Водночас Сили оборони потужно вдарили по ворогу – знищено російську техніку та особовий склад противника.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські військові мають успіхи у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, Сили оборони продовжують наступати на південь від Бахмута.

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