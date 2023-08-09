Зокрема, до бази розшуку росіяни вирішили віднести командувача Сил ТрО ЗСУ Ігоря Танцюру.

В Росії вирішили оголосити в "розшук" колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, командувача Сил ТрО ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру й колишнього командувача ОК "Схід" генерал-лейтенанта Олександра Красноока.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС. У базі російського МВС зазначається, що екс-міністра Загороднюка розшукують "за статтею кримінального кодексу РФ". Проте там чомусь забули сказати, за якою саме статтею.

"Крім того, у розшук за кримінальною статтею оголошено колишнього першого замкомандувача операцією об'єднаних сил - начальника об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України (ЗСУ) Ігоря Танцюру, а також колишнього командувача оперативно-тактичного угрупування українських військ "Донецьк" Олександра Красноока", – йдеться у матеріалі пропагандистського ЗМІ.

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Раніше слідчий комітет РФ висунув Загороднюку, Танцюрі та Краснооку заочне звинувачення нібито "у злочинах проти мирних жителів".

Зазначимо, що Загороднюк очолював Міністерство оборони України з серпня 2019 року до березня 2020 року. Водночас Ігоря Танцюру, який зараз є командувачем Сил ТрО ЗСУ, росіяни вже не раз оголошували "загиблим".

РФ оголошує в "розшук" українських генералів – інші новини

У травні 2023 року РФ оголосила в "розшук" головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Водночас там не стали вказувати, за якою саме статтею розшукують українських генералів. Зазначимо, що перед цим росіяни заочно висунули Залужному та іншим генералам звинувачення в нібито "обстрілі мирного населення та цивільних обʼєктів Донбасу".

Тоді ж зʼявилася інформація про оголошення росіянами в "розшук" командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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