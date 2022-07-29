Росія підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе, зазначила журналістка.

Заява Росії про загибель 40 військовополонених свідчить про підвищення ставок перед можливими переговорами.

Про це в Facebook написала журналістка, менеджер проектів в Українській Гельсінській групі Ольга Решитилова.

Вона звернула увагу, що вчора в соцмережах з'явилося відео відрізання геніталій російськими катами українського військовополоненого.

Сьогодні проросійські бойовики заявили про загибель 40 українських військовополонених в Оленівській колонії на території Донецької області, окупованій Росією.

"Зазвичай Росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Згадайте всі ці паради, наприклад. Таким чином, вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе. Я не знаю, що тут зробити і як протистояти", - написала вона.

Як писав УНІАН, сьогодні вранці кремлівські пропагандисти заявили про загибель 40 українських військовополонених в результаті "удару" по Оленівській колонії. За словами окупантів, серед убитих є "азовці".

Ніяких підтверджень, в тому числі фото - і відеодоказів, удару по колонії пропагандисти не надали.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжили повільний наступ на Донбасі.

За останню добу ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір'я і завдали втрат росіянам в районі Водяного, Пісків і Авдіївки.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося.

Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За даними Інституту вивчення війни, російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Однак можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.

На думку експертів, РФ зараз зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.

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