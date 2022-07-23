Дев'ятеро військовослужбовців отримали поранення.

Унаслідок ракетного удару по Кропивницькому району загинули троє людей, серед них військовослужбовець та двоє працівників відомчої охорони.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Ще дев'ятеро військовослужбовців отримали поранення.

Як писав УНІАН, в суботу вранці росіяни випустили по Кіровоградській області тринадцять ракет (вісім ракет "Калібр" морського базування та п'ять - Х22 з літаків ТУ-22М3).

Ракети влучили в інфраструктурні об'єкти за містом. Є приліт по аеродрому та одному з залізничних об'єктів.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська, як і раніше, зосередились на захопленні всього Донбасу.

Протягом 22 липня ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на стримуванні контрнаступальних дій Сил оборони України.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

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