Десант з 60 людей нібито висадився на березі Каховського водосховища, стверджують окупанти.

Підконтрольна Кремлю "влада" окупованої частини Запорізької області, коментуючи ранкові обстріли житлових районів Енергодара, заявила про нібито висадку українського десанту.

Про це заявив гауляйтер окупованої частини регіону Володимир Рогов, цитують пропагандистські росЗМІ.

"Сьогодні в районі Енергодару зроблено спробу висадки українського десанту, він намагався закріпитися на березі, щоб не допустити візит МАГАТЕ", - стверджує Рогов. Відео дня

Десант з 60 людей нібито висадився на березі Каховського водосховища.

Росія заявляє, що "бойовиків ЗСУ" нібито заблокували у районі дачного селища. При цьому РФ підтвердила відкриття вогню по житловому масиву.

"Невдовзі операція закінчиться", - сказав інший представник окупаційної "влади" Олександр Волга.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що мінометні обстріли у місті не припинялися сьогодні, 1 вересня, з 5-ї ранку. За його словами, у місті також чутно автоматні черги.

Внаслідок обстрілів росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Як повідомляв УНІАН, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

При цьому Єрмак підкреслив, що "це саме російські провокації".

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

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