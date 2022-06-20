В Одесі в результаті попадання ракети вигорів логістичний продовольчий склад.

Сьогодні вдень ворог випустив по півдню України 14 крилатих ракет.

Про це повідомили журналістам в оперативному командуванні "Південь".

"Вдень протягом 3 годин ворог завдав по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. У безсилій злобі через успіхи наших військ, рашисти били по Очакову (Миколаївська обл.), по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одеської області і по самій Одесі", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в області і в передмісті Очакова пошкоджені сільськогосподарські площі, в Одесі в результаті попадання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежу на площі понад 300 кв. м оперативно ліквідовано рятувальниками.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

Знищення продовольчого складу підтвердивши спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук. За його словами, постраждалих і жертв немає.

Нагадаємо, 20 червня в мережі повідомили, що в Одесі були чутні вибухи.

В Одеській області повідомили, що над містом та районом області сили протиповітряної оборони збили ракети російських окупантів. В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що противник із захопленого Криму випустив по Одеській області крилаті ракети типу "Онікс".

За даними мера Одеси Геннадія Труханова, в результаті ранкового обстрілу Одеси постраждавши 80 вікон. Вони постраждали від вибухової хвилі після збиття ворожої ракети.

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