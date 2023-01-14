За словами спікера, ворог й далі націлений на знищення критичної інфраструктури України.

Призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем об'єднаним угрупуванням військ в Україні не змінило плани окупантів.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, що рішення ухвалює не одна якась людина. Це означає, що попри зміни командирів стратегічні задуми залишаються тими ж.

"Не від однієї людини, хто б там не був - Суровікін, Герасимов чи хто завгодно залежить виконання їхнього стратегічного задуму, плану знищення нашої інфраструктури тощо. Там же не одна людина приймає ці рішення, просто йдеться про те, хто кого і де "переграв", - сказав Ігнат.

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За його словами, наміри путінського режиму цілком зрозумілі - це повне захоплення України, а загальний план ворога на зараз відображає те, що відбувається на сході.

"Ну а далі критична інфраструктура. Про те, що вони не полишили планів це очевидно. Цьому доказ заяви їхніх політиків та ЗМІ. Їхній задум "відключити Україну від світла" далі й залишається. Тому не важливо, хто у них і що буде очолювати", - підсумував спікер.

Ракетні обстріли України

11 січня Сергія Суровікіна на посаді командувача об'єднаним угрупуванням військ в Україні замінили на начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь припустив, що РФ може скоротити кількість ракетних обстрілів, а замість цього спробувати піти у наступ.

Нещодавно Ігнат заявив, що Росія почала дедалі частіше запускати ракети по Україні з акваторії Азовського та Каспійського морей, оскільки їхні ракети іноді не долітають до цілей, а падають на голови самих же росіян. Таким чином РФ намагається уникнути репутаційних втрат.

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