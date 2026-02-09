Тривають останні бої за Покровськ та Мирноград, ситуація погіршується, - DeepState

Ситуація в районі Покровська продовжує погіршуватися. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що росіяни намагаються затягнути свою піхоту в північну частину Покровська. Крім того, ворог, переодягнувшись в цивільний одяг вивозить тіла своїх 200-х. 

"Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог", – зазначають аналітики.

За їхньою інформацією, в останні дні Сили оборони провели кілька спроб завести особовий склад броньованою технікою. 

"Хто надав таку команду навіть не потрібно писати, всі і так його знають... Автівки були знищені, особовий склад 300. Варто відмітити, що ворог посилив застосування КАБів по позиціях Сил Оборони", – додають аналітики.

В районі Мирнограда, за словами експертів, РФ накопичується на фермах на півночі. Зокрема в  церкві, разом з цивільними, порушуючи норми гуманітарного права. У північній частині міста тривають хаотичні бої за позиції, які продовжують утримувати Сили оборони. Аналітики зазначають, що "попри те, що Покровськ ось-ось перейде в руки росіян", в командування "на вихід яких немає жодних планів". 

"Також в полі зору починає все активніше з'являтися Родинське, де противник з кожним днем посилює свій тиск. Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського в глибину нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт з штурмовиками противника. Одночасно з цим, Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість спроб вийти з Мирнограда, що дуже чудово розуміє ворог. Останні бої за Покровськ та Мирноград тривають...", – зазначили аналітики. 

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше про те, що РФ посилює тиск на Мирноград повідомили в угрупованні військ "Схід". Там зазначили, що окупанти намагаються накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму міста. 

Тим часом начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів, що РФ використовує зокрема й бронетехніку для того, щоб просуватися в районі Покровська. За його словами, РФ тут тисне відразу з двох напрямків.

