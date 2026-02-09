Україна може здійснити контрнаступ в 2026 році: командир ЗСУ поділився деталями

Верес припускає, що контрнаступ може не бути таким масштабним, більш реалістичним є поступове відтиснення ворога.

Контрнаступ можливий, але він не буде таким масштабним, як в 2022 році, висловив думку в інтерв'ю на "Радіо Хартія" Герой України, командир 20-ї бригади безпілотних систем К2 Кирило Верес.

Верес вважає, що більш реалістичним сценарієм може бути поступове відтиснення противника, а також створення так званої "кілзони", тобто, зони ураження на глибину до 15-20 кілометрів.

"У контрнаступ на сотні кілометрів я не вірю. А от у поступове відкидання ворога й розширення зони ураження – так, у це вірю", - сказав командир бригади безпілотних систем.

Відео дня

Він додав, що основним завданням для Сил оборони України наразі є перенесення ураження вглиб оборони противника. Однак, реалізувати це складно, оскільки потрібно одночасно підтримувати піхотні підрозділи вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

"Ми не можемо залишити піхоту без підтримки навіть на кілька місяців, щоб повністю зосередитися на глибинному ураженні. Це створює додаткові ризики на фронті", - підкреслив Верес.

За його словами, сучасна війна вимагає значних людських і фінансових ресурсів, а ефективність дій залежить від технологій, зокрема, від безпілотних систем. Також командири повинні бути готові швидко адаптуватися до змін на полі бою.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в звіті Інституту з вивчення війни (ISW) проаналізувавши ситуацію на фронті вбачають ознаки підготовки з боку Росії нового наступу відразу на кількох напрямках. Аналітики вважають, що Кремль все ж ставить ставку на силовий сценарій закінчення війни. Припускається, що Росія цього літа планує розгорнути масштабні наступальні дії на півдні України і на Донбасі. Аналітики не виключають, що для цього Кремль задіє стратегічні резерви, формування яких триває ще з 2025 року.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський посилаючись на дані представника української розвідки, прогнозує, що Росія хоче збільшити чисельність своїх військ за напрямками безпілотних систем на 79 тисяч осіб. За словами Сирського, загалом Росія планує довести чисельність своїх безпілотних військ до 165 тис. осіб. Тому, Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Україні потрібно швидше шукати власні революційні технологічні й управлінські рішення, щоб мати змогу протидіяти російським БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: