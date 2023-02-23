Також у Міністерстві оборони України прогнозують, що рішення про надання Україні літаків буде позитивним.

Рішення західних союзників про надання Україні далекобійної зброї ухвалене. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З точки зору озброєння, наша армія де-факто вже стала армією НАТО. Протягом року Міноборони вирішувало завдання із забезпеченням нашої армії зброєю та боєприпасами… Рік тому ми отримували як допомогу від партнерів піхотну зброю. Нам вдалося досягнути рішень про надання важкої зброї західного зразка. Зараз вже формуються танкові підрозділи, ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї. Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети", - сказала Маляр.

Також вона нагадала, що незабаром Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T, які здатні перехоплювати балістичні ракети.

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"Тривають дискусії щодо літаків, і це рішення також буде позитивним", - сказала вона.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що стосовно питання надання Україні далекобійних ракет великого радіусу дії обговорення ще тривають.

9 лютого Зеленський під час візиту до Брюсселя повідомив, що вдалося наблизитись "до рішення щодо далекобійної зброї".

18 лютого Сунак заявив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю.

20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що передача далекобійних ракет - це питання технічного рішення, не політичного.

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