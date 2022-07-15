Російські окупанти не припиняють завдавати масованих артилерійських ударів.

Збройні сили України завдали російським окупантам втрат та змусили відступити від Вуглегірської ТЕС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки.

"Спробу ворожого наступу поблизу Водяного наші захисники швидко придушили влучним вогнем. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС.

"Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання оволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли", - наголосили у Генштабі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 червня українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів на декількох напрямках. Так, бійці ЗСУ відбили ворожий штурм в напрямку Дементіївки. Крім того, наші захисники успішно відбили штурмові дії у напрямках Іванівки та Долини й відігнали окупантів назад.

Також всі спроби ворожих штурмових дій в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни влучним вогнем звели нанівець. Окупанти, з втратами, відійшли. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж бездарно провалив.

Раніше повідомлялося, що почалися бої з російськими окупантами на околицях Луганської області.

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