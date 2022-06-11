Також зазначається, що станом на 10 червня російські війська навколо Сєвєродонецька не просунулися на південь міста.

Росія веде вогонь зі своєї артилерії та авіації та використовує старі протикорабельні ракети проти наземних цілей через нестачу високоточних боєприпасів.

Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки в Twitter.

"Росія масово веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону. З квітня російські бомбардувальники, ймовірно, запустили десятки важких протикорабельних ракет Х-22 епохи 1960-х років Х-22 (позначення НАТО, AS-4 KITCHEN) проти наземних цілей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці 5,5-тонні ракети були в першу чергу призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.

Коли вони використовуються для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть спричинити значний побічний збиток і жертви серед цивільного населення.

"Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще стримує тактичну авіацію від нанесення ударів по більшій частині країни", - додали у відомстві.

Також зазначається, що станом на 10 червня російські війська навколо Сєвєродонецька не просунулися на південь міста. "Інтенсивні вуличні бої тривають, і обидві сторони, ймовірно, мають велику кількість жертв", - кажуть у розвідці Великобританії.

Раніше повідомлялося, що у Росії закінчуються високоточні ракети, але нинішніми темпами вона може вести війну проти України ще протягом року.

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