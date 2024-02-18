За словами військового, змінити хід війни можуть рейдові операції із заходом в глибокий тил противника.

Російська армія не виснажена. Вона просто готується до війни з НАТО, тому не задіює всі ресурси.

Про це в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук заявив начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич. За його словами, Росія зараз виснажує українську армію. Ймовірно, після тривалого виснаження окупанти зважаться на рейдову операцію.

"Вони виснажують, виснажують, а потім… Чом би не напасти на Чернігів чи Суми? Чому ні? Зробити рейдову операцію… До речі, ми так само можемо зробити. Не знаю, там партнери, не партнери, чи вони проти… Але я точно знаю, що простіше просити вибачення, ніж дозволу. Я б на нашому боці так само зробив", - сказав військовий.

За його словами, хід війни може змінити щось нове, наприклад ДРГ-операції, захід на територію противника.

Якщо ж росіяни вирішать робити рейдову операцію, то її метою буде виснаження. Натомість українці не можуть виснажувати.

"Виснаження за рахунок чого? Що ми своїх людей на наступальні дії закидаємо? Ні. За рахунок того, що ми свій контрнаступ на 5 ліній оборони спрямовуємо? Ні. А якщо ми зараз проведемо рейдову операцію на території російської федерації, де в них лінія оборони не побудована зовсім - то що росія вимушена буде зробити? По-перше, паніка у російського населення", - зазначив Кротевич.

За словами начштабу "Азову", очільник ГУР Кирило Буданов правий у своїй стратегії переносити операцію на територію ворога. Кротевич зазначив, що потрібно ризикувати. Такі рейдові операції відбувалися й раніше під час ООС.

"Ми брали на себе відповідальність. Бо переможців не судять. Воно може вийти жахливо і всі будуть казати: "От, "дебіл" той, хто сказав, що так треба зробити, і той, хто проводив неправий…" І так далі. Але потім, ця людина важливіша, ніж король чи королева усіх часів", - зазначив Кротевич.

Інші заяви "Тавра"

Кротевич заявив, що наразі ситуація у місті Авдіївка - не єдина потреба, яку має фронт України. Одна з головних проблем полягає в тому, що верхи військового керівництва не дослухаються до думки військових, які мають "свіжий" досвід участі у боях.

"Наша найбільша проблема - і в армії, і в політиці - ми не визнаємо своїх помилок", - каже "Тавр".

Зокрема, Богдан особисто розробляв тактику ударів по армії РФ та пропонував її на розгляд, однак ніякої зворотної відповіді не отримав.

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