За минулу добу сили протиповітряної оборони України збили три ворожі ракети в Львівській області.
Інформацією про знешкоджені снаряди поділився голова місцевої обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, окупанти цілилися в Золочівський район. Після роботи ППО загорілася трава — мабуть, причиною стали уламки. Однак пожежу локалізували, і тепер загрози для жителів району немає. Жертв теж немає.
Козицький також розповів, що за минулу добу поліція опрацювала 1231 звернення щодо підозрілих осіб, автомобілів і речей. А Львівщина прийняла ще майже чотири тисячі внутрішніх переселенців з інших регіонів країни.
Нагадаємо, в суботу, 26 березня, російські окупанти обстріляли Львів. Ракета потрапила в нафтобазу і об'єкт оборонної інфраструктури. Пожежу на нафтобазі гасили протягом 12 годин.
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