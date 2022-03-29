Снаряди мітили в Золочівський район.

За минулу добу сили протиповітряної оборони України збили три ворожі ракети в Львівській області.

Інформацією про знешкоджені снаряди поділився голова місцевої обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, окупанти цілилися в Золочівський район. Після роботи ППО загорілася трава — мабуть, причиною стали уламки. Однак пожежу локалізували, і тепер загрози для жителів району немає. Жертв теж немає.

Козицький також розповів, що за минулу добу поліція опрацювала 1231 звернення щодо підозрілих осіб, автомобілів і речей. А Львівщина прийняла ще майже чотири тисячі внутрішніх переселенців з інших регіонів країни.

Нагадаємо, в суботу, 26 березня, російські окупанти обстріляли Львів. Ракета потрапила в нафтобазу і об'єкт оборонної інфраструктури. Пожежу на нафтобазі гасили протягом 12 годин.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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