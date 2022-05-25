Єнін розповів, що ворог посилив обстріли прикордоння й намагається переправити до України своїх диверсантів.

У Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували повідомлення про можливість нового російського наступу з півночі. За словами заступника міністра Євгена Єніна, підрозділи МВС готові до відсічі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомила прес-служба відомства.

"Ми спільно з підрозділами Збройних сил зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Ми посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії. На сьогоднішній день ми частіше стикаємося з артилерійськими чи мінометними обстрілами. В окремих випадках мова йде про спроби проникнення ДРГ з російського боку. Вони, зазвичай, отримують рішучу відсіч і з великими втратами відступають", - заявив Єнін.

Він також додав, що наразі вздовж білоруського кордону елементів накопичення ударних угруповань росіян не спостерігається.

"Ворог здійснює турбуючий вогонь не даючи нам відволікти певні резерви на більш "гарячі" напрямки", - сказав він.

Що цьому передувало

Раніше видання The Washington Post повідомило, що прикордонники разом з іншими українськими захисниками готуються до можливого повторного вторгнення Росії з півночі. Заступник командира ДПСУ в Чернігівській області Олександр Середа розповів: щодня на територію регіону падає від двох до восьми снарядів. "У будь-якому випадку ми готуємося до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції і міста. [У росіян] немає поняття про правила ведення бою", - заявив Середа.

Разом з тим голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив постійні обстріли прикордонних територій в регіоні. Росіяни відкривають вогонь як вдень, так і вночі. Схожа ситуація склалася на Сумщині: сьогодні ворог обстріляв землі трьох громад в області, одну - з літака.

У Держприкордонслужбі заявили, що українські прикордонники не спостерігають формування російськими військами угруповання для наступу в бік Чернігова.