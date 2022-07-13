До кінця осені Росія спробує захопити Донбас і їй це не вдасться.

Якщо Україна не відвоює Херсон та не відстоїть Донбас, то навесні 2023 року Росія знову може почати наступальні операції. За таких умов у небезпеці перебуватимуть Миколаїв, Одеса та Київ.

Про це розповів ТСН.ua виконавчий директор Українського інституту майбутнього та екс-радник очільника Міністерства внутрішніх справ та керівника Офісу президента Віктор Андрусів.

"Проблема всіх прогнозів у тому, що ситуація постійно змінюється. Тобто ми можемо робити прогноз із ситуації станом на сьогодні. Зараз я бачу ситуацію так: до кінця осені Росія спробує захопити Донбас і їй це не вдасться. Зиму вона візьме на переоцінку всіх своїх можливостей. Якщо ми ще і відіб'ємо Херсон та південь, то шансів, що Росія буде продовжувати наступальну війну, дуже мало. Якщо Росія захопить Донбас, а ми не відіб'ємо Херсон, то, найімовірніше, навесні будуть нові військові операції. Їх буде дві - це наступ на Миколаїв та Одесу і повернення наступу на Київ. Тому дуже важливо відстояти Донбас та відбити Херсон", - сказав Андрусів.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт Олег Жданов заявив, що російське суспільство після слів президента країни Володимира Путіна про те, що "Росія ще не починала воювати" почало цікавитись, а чому аж 5 місяців триває так звана "спецоперація".

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