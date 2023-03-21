Армія РФ сьогодні вкотре здійснила масовані обстріли міст Красногорівка, Часів Яр та с. Степове.

21 березня російські окупаційні війська вчергове обстріляли Донецьку область. Внаслідок удару по населених пунктах Очеретинської громади загинули троє людей, ще четверо поранені.

"21 березня 2023 року армія РФ вкотре здійснила масовані обстріли міст Красногорівка, Часів Яр та с. Степове Очеретинської ОТГ. За попередніми даними, атаки велись зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Торнадо", – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, від атак окупаційних військ у Красногорівці та Степовому загинув чоловік, ще троє цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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У Часовому Ярі внаслідок обстрілу загинула подружня пара, у будинок якої поцілив ворожий снаряд. Одна людина зазнала поранень.

Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджено та зруйновано приватні і багатоквартирні будинки та господарські споруди. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Донеччини

Російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Донецької області. 18 березня 2023 року росіяни вдарили по Краматорську. Відомо про щонайменше девʼятьох поранених людей та двох загиблих.

16 березня під ворожий обстріл потрапила Костянтинівка. Ворог ударив по місту з "Ураганів" касетними боєприпасами, внаслідок чого поранень дістали шестеро людей, зокрема іноземний волонтер.

14 березня окупанти вдарили по Кураховому. Через обстріл без світла залишился понад тисяча абонентів. Було пошкоджено багатоповерхівки та електростанцію.

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