Основна маса техніки і живої сили зосереджена у двох частинах окупованого півострова.

Росія п’ятий день активно перекидає військову техніку та особовий склад до тимчасово окупованого Криму – як залізницею, так і автотранспортом.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр із посиланням на інтерв’ю очільника Ескендера Барієва для ТРК "Київ".

"У Криму багато російської техніки, багато російських солдат. Перекидання техніки відбувається вже близько п’яти діб. Техніку перевозять як залізницею по Керченському мосту, так і автотранспортом. Також нам повідомляли, що з РФ до Криму перекривали автомагістраль для цивільних осіб", – розповів Барієв.

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За його словами, найбільше солдат і військової техніки сконцентровано на півночі і заході півострова.

Як повідомляв УНІАН, у захопленому Росією українському Криму в серпні були вибухи на кількох військових аеродромах, були вражені засоби логістики й кілька складів.

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