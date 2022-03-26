За вбивство українців бойовикам пообіцяли платити по 1500 доларів на місяць.

Угруповання "Хезболла" погодилося відправити 800 бійців в Україну для участі в бойових діях на боці Російської Федерації.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Новая газета". За вбивство українців бойовикам пообіцяли платити по 1500 доларів на місяць.

За наявною інформацією, представники російської приватної військової компанії "Вагнер" провели зустріч із бойовиками "Хезболли". Було нібито досягнуто згоди про найм 800 бійців. 200 з них мають перекинути до Білорусі до кінця місяця.

Росіяни набирають бойовиків "Хезболли" з найдосвідченіших батальйонів "Аль-Аббас" та "Аль-Радван".

"Підрозділи "Хезболли", що відправляються в Україну, можуть виявитися серйозним фактором впливу на перебіг бойових дій. "Хезболла" – згуртована, вміла, сучасна армія прикладної дії. По суті, бойові дії - це спосіб життя "Хезболли", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, невдачі російських військ і великі втрати серед особового складу окупантів в Україні змусили Росію звернутися до найманців, бойовиків і терористів.

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