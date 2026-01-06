РФ просунулася на схід від Словʼянсько-Краматорського агломерації, - DeepState

Зокрема РФ просунулися в бік Краматорська.

Російські загарбники просунулися в районах двох населених пунктів на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Федорівки та у Новомарковому", – повідомляють аналітики.

Обидва населені пункти знаходиться на схід від Словʼянсько-Краматорського агломерації.

Раніше аналітики DeepState повідомляли також про просування РФ біля Костянтинівки. Також загарбники мали успіхи неподалік Степової Новоселівки біля Куп'янська.

Тим часом 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада повідомляє, що РФ планує переправитися через річку Сіверський Донець. І наразі їхня головна мета захопити Дронівку, Платонівку та Закітне північніше Сіверська.

Загалом у 2025 році російські війська окупували 4336 квадратних кілометрів української території, повідомляють аналітики DeepState. Загалом із 1 січня 2023 року до 1 січня 2026 року приріст окупованої території становив 7463 квадратні кілометри або 1,28% від усієї території нашої країни.

