Посольство РФ в Сеулі попросили прибрати гігантський банер з написом 'Перемога буде за нами'

Цей банер розвішаний на фасаді будівлі російського посольства в столиці Південної Кореї.

Влада Південної Кореї звернулася до посольства РФ з проханням прибрати з фасаду своєї будівлі в Сеулі гігантський банер з написом російською мовою "Перемога буде за нами", який з'явився там напередодні четвертої річниці вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє агентство Reuters, Міністерство закордонних справ (МЗС) Південної Кореї направило своє невдоволення російським дипломатам, проте невідомо, чи відповіли вони.

Reuters зазначило, що зовнішній банер у кольорах російського прапора розміром близько 15 м заввишки з'явився на будівлі в центрі Сеула минулого вівторка, тобто незадовго до четвертої річниці вторгнення РФ в Україну. Журналісти агентства повідомили, що і сьогодні він висить там, де висів.

У своїй заяві МЗС країни підкреслило, що вважає російське вторгнення в Україну протизаконним і наполягає на припиненні військового співробітництва Москви з Північною Кореєю.

Зазначається, що журналісти Reuters хотіли взяти коментар у посольстві РФ, однак автовідповідач повідомив їм, що сьогодні у дипломатів вихідний з нагоди 23 лютого - Дня захисника Вітчизни в РФ.

Північна Корея і РФ

У 2024 році російський диктатор Володимир Путін підписав з диктатором КНДР Кім Чен Ином договір про взаємну оборону. В рамках цієї угоди Північна Корея направила близько 14 тис. солдатів для участі у війні на боці російських військ проти України, де, за даними південнокорейських, українських і західних джерел, було вбито понад 6000 з них.

Повідомлялося, що північнокорейські солдати воювали в основному в Курській області.

А 16 лютого стало відомо, що Кім Чен Ин відкрив новий житловий масив у Пхеньяні для сімей військових, яких ліквідували на війні РФ проти України. Кім заявив, що новий район символізує "дух і жертовність" убитих солдатів, додавши, що будинки покликані дозволити скорботним сім'ям "пишатися своїми синами і чоловіками і жити щасливо".

