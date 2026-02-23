Нові мита Трампа розвернули ціни на нафту

Аналітики підвищили прогноз вартості нафти на 2026 рік.

Ціни на нафту зранку 23 лютого знижуються на тлі підготовки до нового раунду перемовин між США та Іраном та запровадження нових мит американським президентом Дональдом Трампом, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:04 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 67 центів - до 70,63 долара за барель. Американська нафта марки WTI торгувалася по 65,78 долара за барель, подешевшавши на 70 центів.

Reuters нагадує, що 21 лютого Трамп заявив, що підвищить тимчасове мито з 10% до 15% на імпорт до США з усіх країн, тобто до максимуму, який дозволяє законодавство, після того, як Верховний суд США скасував його попередню митну програму.

Аналітик банку IG Тоні Сікамор дає зрозуміти, що новина про скасування Верховним судом мит Трампа та запровадження американським президентом нових знизило інтерес інвесторів до ризикових активів, що сприяє зниженню цін на нафту.

Журналісти констатують, що рішення Трампа про запровадження мит компенсувало зростаючі побоювання щодо військового конфлікту між США та Іраном, які минулого тижня спричинили зростання цін на нафту Brent і WTI більш ніж на 5%, оновивши піврічні максимуми. Втім аналітики наразі не бачать підстав для суттєвого падіння цін на нафту.

"Нафта Brent має премію за ризик Ірану щонайменше 10 доларів за барель, але доки загроза ударів США нависає над дипломатичними зусиллями, а військово-морська армада, зібрана Вашингтоном на Близькому Сході, постійно нагадує про себе, важко уявити істотне падіння цін на нафту", - пояснила засновниця компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Тим часом Іран та США планують провести третій раунд перемовин стосовно ядерної програми Тегерану у четвер у Женеві. За даними джерела Reuters, Іран заявив, що готовий піти на поступки щодо своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій і визнання свого права на збагачення урану.

Між тим інвестиційний банк Goldman Sachs і надалі прогнозує профіцит на нафтовому ринку у 2026 році за умови відсутності перебоїв постачанні нафти через Іран. Водночас аналітики підвищили прогноз вартості нафти марки Brent та WTI на 2026 рік на 6 доларів - до 60 та 56 доларів за "бочку" відповідно - через скорочення запасів "чорного золота" в країнах-членах Організації економічного співробітництва та розвитку.

Напруга між США та Іраном - останні новини

20 лютого авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford пройшов Гібралтарську протоку та увійшов у Середземне море. Аналітики на тлі загострення ситуації на Близькому Сході розцінюють цей перехід як умовний "зворотний відлік" до можливих ударів по Ірану.

Зі свого боку, Іран провів спільні навчання з Росією на тлі погроз США завдати військового удару. Видання The Hill зазначило, що навчання пройшли в Оманській затоці та Індійському океані з метою "покращення оперативної координації та обміну військовим досвідом". Водночас Іран готовий піти на нові поступки задля уникнення удару США. Офіційний Тегеран запропонував американським компаніям можливість брати участь у якості підрядників у великих нафтогазових проектах країни.

