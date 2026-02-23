Морква та цибуля дешевшають, а фрукти дорожчають: що і скільки коштує зараз

Огірки вперше за багато тижнів перестали дорожчати.

Гуртові ціни на овочі в Україні за минулий тиждень здебільшого не змінилися, в той час як фрукти переважно дорожчали.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, серед овочів борщового набору здешевшала тільки морква – з 9-15 до 9-13 грн/кг. Решта цін не змінилася. Так, кілограм картоплі зараз коштує в межах 10-14 гривень.

Так само стабільною лишається вартість помідорів – 130-140 грн/кг та огірків – 140-180 грн/кг. Ще один компонент салату, зелена цибуля, подешевшала з 250-280 до 200-220 грн/кг. А от листя салату сильно здорожчало. Зараз воно коштує 300-350 грн/кг, тоді як за тиждень до цього ціна на нього була 230-270 грн/кг.

У фруктовому сегменті значно розширився діапазон цін в сторону здорожчання на апельсини – з 60-100 до 60-140 грн/кг. Дещо додали в ціні лимони – зі 110-120 до 120-130 грн/кг та банани – з 60-65 до 65-75 грн/кг.

Гранат подешевшав зі 140-180 до 140-170 грн/кг, а хурма подорожчала з 65-105 до 95-105 грн/кг. Діапазон цін на мандарини розширився з 70-130 до 60-150 грн/кг.

За тиждень до цього в овочевому сегменті в Україні здорожчали морква, часник та особливо – огірки, вартість яких зростала кілька тижнів поспіль.

Також в Україні почала дорожчати картопля, кілограм якої додав у ціні в середньому 17%. Якісної картоплі, що зберігається у фермерських сховищах, стає все менше, тож аграрії можуть собі дозволити поступово піднімати ціни.

