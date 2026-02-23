'ПриватБанк' підвищив ціну євро: свіжий курс валют на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 23 лютого, не змінився і становить 43,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 15 копійок і становить 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 43,48 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 27 копійок і складає 51,55 гривні.

Національний банк України встановив на 23 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,27 гривні за долар, таким чином українська валюта не змінилась і залишилась на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня також не змінилася: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,92 гривні за один євро, тобто гривня залишилась без змін.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,03 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і складає 51,36 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,68 гривні за євро.

