Дії окупантів можуть призвести до порушення систем охолодження реакторів і не лише.

Російські окупанти розмістили свою військову на відстані 60 метрів від п'ятого реактора Запорізької АЕС в Енергодарі. Такі дії можуть призвести до порушення систем охолодження реакторів і не лише.

Про це повідомляє британська розвідка.

Супутникові знімки від 21 серпня свідчать про збереження посиленої військової присутності росіян на ЗАЕС. У 60 метрах від п'ятого реактора окупанти розгорнули свої бронетранспортери.

При цьому росіяни намагаються приховати техніку, розміщуючи її під трубами та містками на території станції.

"Росія, ймовірно, готова використати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС з пропагандистською метою", – зазначають у британській розвідці.

Такі дії окупантів створюють ризики для експлуатації реакторів залишаться порушення систем їхнього охолодження, а також пошкодження резервного джерела живлення. Крім того, у британській розвідці не виключають помилок працівників ЗАЕС, які працюють під тиском окупантів.

Як повідомляв УНІАН, у серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними ж Запорізьку АЕС. Також вони зробили на АЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Київ пропонував, щоб фахівці МАГАТЕ і представники ООН через територію України приїхали на АЕС.

23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що небезпечних викидів на ЗАЕС не було, але зберігається 100-відсоткова небезпека.

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