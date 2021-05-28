РФ відмовилася продовжувати мандат місії на стандартний чотиримісячний період.

Росія скоротила мандат місії спостерігачів ОБСЄ на двох прикордонних пунктах українсько-російського кордону. В українському Міністерстві закордонних справ вважають, що це свідчить про намір РФ продовжувати постачати війська і зброю на окупований Донбас.

"28 травня постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" до 31 липня. Російська Федерація завадила продовженню мандата місії на стандартний чотиримісячний період, скоротивши його до двох місяців без об‘єктивних причин", - йдеться у заяві МЗС.

Відомство зазначає, що робота місії є важливою в контексті імплементації Мінських угод, зокрема, щодо забезпечення постійно діючого моніторингу на українсько-російському державному кордоні.

"Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо зменшення терміну тривалості мандата місії спостерігачів ОБСЄ. Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів та підриває моніторингові можливості місії, які й без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії. Створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України", - наголошується в заяві.

Читайте такожЄвросоюз виділив 25,4 млн євро гумдопомоги для мешканців ОРДЛОТакож українські дипломати заявили, що Російська Федерація має неухильно виконувати взяті на себе зобов'язання як сторона конфлікту та підписант Мінських угод, що залишається критично важливим для деескалації безпекової ситуації та політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Скорочення мандата місії ОБСЄ на Донбасі

Інформація про те, що Росія відмовляється продовжити мандат місії ОБСЄ зі спостереження на українсько-російському кордоні на більш як два місяці, з'явилася 26 травня.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі відстежує порушення режиму припинення вогню, відведення важкого озброєння та встановлення сталого моніторингу ділянки українсько-російського державного кордону, який не контролюється урядом України.

Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан закликала Російську Федерацію не скорочувати дію мандату місії.

Остріан наголошувала, що поки міжнародна спільнота намагається зменшити напруження, викликане воєнною діяльністю Росії, Москва вдалася до додаткових кроків з метою підриву мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України, який РФ продовжує розпалювати.

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Автор: Віталій Саєнко