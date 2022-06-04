Також в акваторії 5 великих десантних корабля окупантів.

У Чорному морі знаходяться 4 ворожих корабля і підводний човен з 36 крилатими ракетами на борту.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У Чорному морі в корабельному угрупованні ворога 4 кораблі і 1 підводний човен, споряджені 36-ма крилатими ракетами, а також 5 ВДК (великих десантних корабля – УНІАН). Тому загрози ракетного удару і висадки десанту залишаються актуальними. Врахуйте це перед тим, як планувати свій відпочинок на узбережжі", - сказав Назаров.

Він нагадав, що рано вранці ворог завдав ракетного удару по Одеській області, потрапивши в сільськогосподарське підприємство. Зруйновано складські приміщення, пошкоджено обладнання та кілька автомобілів. Пожежу площею на 40 кв. м рятувальниками було оперативно ліквідовано. Двоє людей отримали легкі поранення.

Назаров також закликав дотримуватися заходів безпеки, не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку.

Раніше повідомлялося, Російська Федерація стягнула в Чорне море п'ять великих десантних кораблів. Кілька десантних кораблів РФ знаходяться біля берегів Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: