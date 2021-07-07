Йдеться про 19 ділянок, погоджених для розмінування ще влітку 2020 року.

Російська сторона в ТКГ заблокувала розгляд питання розмінування 19 ділянок, погоджених ще влітку 2020 року.

Про це повідомила українська делегація для участі в ТКГ на сторінці у Facebook.

"На жаль, російська сторона знову заблокувала запланований розгляд питання розмінування дев’ятнадцяти ділянок, погоджених влітку 2020 року в рамках роботи безпекової підгрупи ТКГ, а також відкриття КПВВ зі свого боку лінії розмежування", - зазначено у повідомленні.

Читайте такожБез втрат та обстрілів: на Донбасі зберігається "тиша" – штаб ООСПри цьому українська делегація наголошує, що продовжує зосереджувати свою роботу в ТКГ на необхідності скорішого: повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню; розблокування роботи КПВВ з російського боку; узгодження плану розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування; створення безпечних умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

Українська делегація також продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів.

"На жаль, всі пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - йдеться у повідомленні.

Новини з фронту:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька