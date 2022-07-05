Російські ракети Х-59 були збиті над Чорним морем.

Українські військові сьогодні збили три ракети, якими ворог намагався атакувати порти "Очаків" (Миколаївська обл.) і "Чорноморськ" (Одеська обл.).

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"З використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Завдяки влучній роботі сил протиповітряної оборони ліквідовано всі 3 ракети над морем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня вранці росіяни обстріляли Очаків на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів три людини загинули, ще шестеро зазнали поранень.

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