За словами Плетенчука, сторожовий корабель "доволі ударним темпом дістався до Новоросійська".

Росія вивела останній сторожовий корабель з Чорного моря. Це судно вже було доволі старим, його супроводжували кілька суден забезпечення, ймовірно – на випадок втрати ходу, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Стерегти він (виведений корабель, – ред.), звісно, мав територіальні води так званої Російської Федерації, зокрема ті води, які вони помилково називають своїми, тобто води навколо нашого українського Криму. Це 12-мильна зона, яка фактично, згідно міжнародного права, є суверенною територією держави. Але вони помилково опинилися в Криму, вирішивши, що це їхня територія", – сказав він в інтерв'ю Radio NV.

За словами Плетенчука, сторожовий корабель окупантів "доволі ударним темпом дістався до Новоросійська". Він зазначив, що російськими екіпажам не хочеться перебувати "зайву годину" в акваторії Чорного моря

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"Сторожові кораблі, вони, в принципі, призначені для охорони водного району. Це доволі озброєна одиниця. Тому ми бачимо такий кейс, який є симптоматичним, коли Росія рятує останні свої цінні активи, тому що сторожовий корабель – це все ж таки доволі серйозна одиниця. Ви бачите, що насамперед вони вивели більш нові проєкти, наприклад, такий як [корабель] "Павел Державин", який, до речі, пішов так само з двома пошкодженнями до Новоросійську, отриманими якраз на зовнішньому рейді в Криму. І зараз вони забирають вже решти цих активів, такі як п’ятдесятирічний сторожовий корабель. Відчуття безпеки, ймовірніше за все, не на тому рівні, яке дозволяє ці одиниці далі тримати в Криму", – резюмував речник ВМС ЗСУ.

Ситуація в Чорному морі

В акваторії Чорного моря досі домінує російська авіація. Таку заяву зробив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що про перемогу Сил оборони в Чорному морі говорити зарано. Досі заблокована робота низки українських портів. Крім того, є понад 60 іноземних суден, які заблоковані там через вторгнення РФ.

Раніше Плетенчук повідомляв, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ, який 15 липня залишив тимчасово окупований Крим, вже дістався бази у РФ. Примітно, що це рекордні темпи перекидання корабельної одиниці з однієї бази на іншу.

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