Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Протягом минулої доби захисники України знищили ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотника.

"Протягом доби підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПлА (1 типу "Орлан-10", 1 – "Зала" та 2 – "Ланцет-3"). Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі також повідомили, що наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, українські воїни відбили близько 70 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Крім того, українські військові знищили реактивну систему "Град", якою ворог бив по Херсону.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти продовжують зосереджуватись на наступі на п'яти напрямках та нарощують чисельність особового складу.

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