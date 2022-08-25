Він закликав посилити допомогу Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія вже використала всі свої "козирі" у війні проти України.

Про це він написав у мікроблозі Twitter.

За його словами, вся політика Кремля будується на грі у "підвищення ставок", тому інші країни бояться його розізлити.

"Багато хто ще побоюється "розлютити"… ведмедя. Але все, що могла показати Росія, крім зброї масового ураження, показано. Всі козирі використані. Все інше – пропаганда. Не треба боятися. Треба посилювати допомогу", - підкреслив він.

Нагадаємо, що сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.

УНІАН повідомляв, що 4 березня російські війська окупували Запорізьку АЕС. Вони неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Сьогодні вперше в історії відбулося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

Україна неодноразово звертался по допомогу до Міжнародного агентства з атомної енергії, однак місія МАГАТЕ досі не змогла приїхати на станцію.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Росія вдається до ядерного шантажу, щоб "випросити переговори".

Вас також можуть зацікавити новини: