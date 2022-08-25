Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія вже використала всі свої "козирі" у війні проти України.
Про це він написав у мікроблозі Twitter.
За його словами, вся політика Кремля будується на грі у "підвищення ставок", тому інші країни бояться його розізлити.
"Багато хто ще побоюється "розлютити"… ведмедя. Але все, що могла показати Росія, крім зброї масового ураження, показано. Всі козирі використані. Все інше – пропаганда. Не треба боятися. Треба посилювати допомогу", - підкреслив він.
Нагадаємо, що сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації.
УНІАН повідомляв, що 4 березня російські війська окупували Запорізьку АЕС. Вони неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.
Сьогодні вперше в історії відбулося повне відключення ЗАЕС від енергомережі.
Україна неодноразово звертался по допомогу до Міжнародного агентства з атомної енергії, однак місія МАГАТЕ досі не змогла приїхати на станцію.
Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що Росія вдається до ядерного шантажу, щоб "випросити переговори".