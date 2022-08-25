На Банковій наголосили, що будь-яке тимчасове перемир'я означатиме продовження агресії з боку РФ у майбутньому.

Переговори з Росією щодо припинення війни зараз є невигідними як для України, так і для Європи.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За його словами, будь-яке тимчасове перемир'я означатиме продовження агресії з боку РФ у майбутньому.

"Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир'я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, Російська Федерація вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир'я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час", – зазначив Подоляк.

Він зазначив, що до України не повернуться багато наших громадян і не прийдуть інвестиції, якщо війна не завершиться повністю.

"Це буде "сіра зона", яка наростає і яка постійно тиснутиме на Європу. Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб якось підтримувати цю територію в життєздатному стані. Це невигідно Європі у середньостроковій і довгостроковій перспективі", – сказав Подоляк.

Окрім цього, переговори спровокують Росію на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

Подоляк додав, що в Україні через війну суттєво знижується якість життя, і у Європі також спостерігатиметься певне погіршення. "Але це плата за таку інтенсивну війну, якої не було з часів Другої світової. І цю війну потрібно правильно закінчити, якщо ви не хочете платити весь час", – наголосив він.

Радник голови ОП переконаний, що повертатися до розмов про переговори з агресором можна лише після того, як останні надії Кремля перемогти Україну зазнають краху. "Лише після того, як Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну", – сказав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що переговори з Росією про припинення війни в Україні зараз є неправильними.

Вона наголосила, що до 24 лютого було зроблено все, щоб дипломатичним шляхом запобігти війні. "Президент Росії вирішив зруйнувати ці мирні переговори, і ось уже півроку він руйнує невинувату країну", - сказала Бербок.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також висловив думку, що проведення мирних переговорів України з Росією на даний момент стало б катастрофою для всього світу.

Вас також можуть зацікавити новини: