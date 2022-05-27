Наразі у росіян немає потужностей для швидкого виробництва високоточної зброї через західні санкції.

Російські війська використали проти українців вже близько 60% запасів високоточної зброї, по деяким видам навіть і більше - 70%. Наразі ворог змінює тактику, бо запаси вичерпуються.

Про це в інтерв'ю Крим. Реалії повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Є відповідні нормативні вимоги по тому порогову рівню, який необхідно тримати у військах. І по Іскандерам цей пороговий рівень майже настав", - пояснив Скібіцький.

Наразі у росіян немає потужностей для швидкого виробництва високоточної зброї через західні санкції. Ворог вже зняв зі зберігання ракети радянського виробництва. Йдеться про "Точку У" та Х-22.

Росія змінила тактику застосування високоточного озброєння: якщо раніше по об'єкту застосовували 2 чи 4 ракети, то зараз чітко обирають ціль, і стріляють ракетами різного формату – від 8 до 12 ракет. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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