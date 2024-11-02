За словами Світана, на глибині 30 кілометрів від кордону вже точно ніхто жити не буде.

Збройні сили України продовжують утримувати ініціативу в Курські області Російської Федерації, при цьому масштабування цих дій може зламати задум Кремля і перенести лінію фронту на російську територію. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, російські пропагандисти відверто бідкаються через розгром армії РФ на Курському напрямку. При цьому цей регіон став своєрідною буферною зоною, яка має убезпечити українську територію. Росія ж зробила все, аби частина Курщини перетворилася на руїни.

"На глибині 30 кілометрів від кордону вже точно ніхто жити не буде, села відновлювати не стануть, в такому режимі потрібно працювати далі задля забезпечення демілітаризованої зони", - зазначив Світан.

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Він також вважає, що на відстані 600 кілометрів – від Білорусі до Осколу – демілітаризована зона має розширитися, і тоді "Україна зламає Кремлівську архітектуру фронту, який планувався винятково на українській території".

Ситуація на Курщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ просунулися біля Суджі Курської області РФ. Водночас, за даними ISW, у сусідньому Глушковському районі бої не ведуться, там спостерігається затишшя.

Раніше експерт з військових питань з RAND Corporation Майкл Бонерт розповів, що ЗСУ під Курськом мають перед Росією перевагу, якої не мали з початку війни.

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