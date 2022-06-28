Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.

Над Чорним морем сили протиповітряної оборони збили чергову ворожу ракету типу "Онікс".

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зранку була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок нічного ракетного удару більш як 60 будинків стали непридатними для життя, серед постраждалих - діти.

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