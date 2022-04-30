Заступник мера Баштанки Олександр Васильєв розповів нові подробиці успішної оборони на Миколаївщині, яка застала російську техніку зненацька.
Про пише Irish Time.
"У когось з нас були автомати, у когось не було бензобомб, а деякі мисливці приносили свою зброю", – згадує заступник міського голови Олександр Васильєв про різноманітний загін із 16 депутатів міської ради та близько 50 волонтерів територіальної оборони.
"Ми розташувалися в місцях, де могли застати їх зненацька. І коли вони прийшли в місто, ми вдарили їх усім, що мали", — каже він про колону російської бронетехніки, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град".
Міський голова Олександр Береговий каже, що колона з 200-300 одиниць військової техніки входила до Баштанки, де довоєнне населення становило 12 тис. осіб, у кілька етапів.
"Перша група пройшла, і ми її не чіпали – бронетехніки з автоматами Калашникова та бензобоями не завдаш великої шкоди, – а в другій і третій групах ми вдарили вантажівки з постачанням і "Гради", і ті ділянки колони потрапили у пастку".
Деякі російські машини, які не були затиснуті в Баштанці, розвернули вогонь по місту, знищивши кілька будівель і, можливо, частини власного підрозділу, а інші намагалися продовжити на північ до Нового Бугу, трохи більшого міста, що знаходиться всього за 75 км від Кривого Рогу.
Залишивши Баштанку, колона була атакована та знищена українськими гелікоптерами, і спроба Росії убезпечити ключову дорогу між Кривим Рогом і контрольованим урядом портом Миколаїв на узбережжі Чорного моря провалилася.
"Ми зупинили їхнє просування і змусили їх змінити свої плани. Вони не очікували тут такого опору, але ми зібралися і зробили їм сюрприз. Деякі росіяни, яких ми зловили, думали, що вони воюють зі спецназом, тому що стрілянина була настільки інтенсивною з усіх боків", – згадує Васильєв.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу у місті Баштанка Миколаївської області частково зруйновано будівлю лікарні.
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