Залишивши Баштанку, колона росіян була атакована та знищена українськими гелікоптерами.

Заступник мера Баштанки Олександр Васильєв розповів нові подробиці успішної оборони на Миколаївщині, яка застала російську техніку зненацька.

Про пише Irish Time.

"У когось з нас були автомати, у когось не було бензобомб, а деякі мисливці приносили свою зброю", – згадує заступник міського голови Олександр Васильєв про різноманітний загін із 16 депутатів міської ради та близько 50 волонтерів територіальної оборони.

"Ми розташувалися в місцях, де могли застати їх зненацька. І коли вони прийшли в місто, ми вдарили їх усім, що мали", — каже він про колону російської бронетехніки, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град".

Міський голова Олександр Береговий каже, що колона з 200-300 одиниць військової техніки входила до Баштанки, де довоєнне населення становило 12 тис. осіб, у кілька етапів.

"Перша група пройшла, і ми її не чіпали – бронетехніки з автоматами Калашникова та бензобоями не завдаш великої шкоди, – а в другій і третій групах ми вдарили вантажівки з постачанням і "Гради", і ті ділянки колони потрапили у пастку".

Деякі російські машини, які не були затиснуті в Баштанці, розвернули вогонь по місту, знищивши кілька будівель і, можливо, частини власного підрозділу, а інші намагалися продовжити на північ до Нового Бугу, трохи більшого міста, що знаходиться всього за 75 км від Кривого Рогу.

Залишивши Баштанку, колона була атакована та знищена українськими гелікоптерами, і спроба Росії убезпечити ключову дорогу між Кривим Рогом і контрольованим урядом портом Миколаїв на узбережжі Чорного моря провалилася.

"Ми зупинили їхнє просування і змусили їх змінити свої плани. Вони не очікували тут такого опору, але ми зібралися і зробили їм сюрприз. Деякі росіяни, яких ми зловили, думали, що вони воюють зі спецназом, тому що стрілянина була настільки інтенсивною з усіх боків", – згадує Васильєв.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу у місті Баштанка Миколаївської області частково зруйновано будівлю лікарні.

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