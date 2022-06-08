За його словами, навіть під дулами автоматів окупантам не вдасться зібрати людей на псевдореферендум.

Російські війська відмовилися від тривалої окупації Мелітополя. Рашисти готуються до відступу, побоюючись атаки ЗСУ.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, окупанти повідомили мешканцям міста про те, що збираються провести так званий "референдум" та приєднати окуповану територію Запоріжжя до Росії.

Разом з тим вони розуміють, що довго тримати атаки ЗСУ не зможуть, тому почали вести жорстку пропагандистську війну. Навіть під дулами автоматів окупантам не вдасться зібрати людей на псевдореферендум.

"Є кілька ознак, що вони не будуть довго в Мелітополі. Перша – вивезення краденого зерна залізницею, це швидше. Друге – вони "знялися" з блокпостів у районі, вони є лише в Мелітополі та біля доріг державного значення", – сказав Федоров.

Він додав, що ЗСУ створили росіянам шалені проблеми на Херсонщині, тому окупанти хочуть перегрупувати свої сили та спробувати втримати під своїм контролем тимчасово окуповану територію області.

Раніше, як писав УНІАН, стало відомо, що російські війська покинули усі блокпости у Мелітопольському районі. Окупанти бояться наступу ЗСУ.

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