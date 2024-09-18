Постраждала Комишуваська громада, повідомили в ОВА.

Ввечері у вівторок, 17 вересня, російські окупаційні війська масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого удару загинули двоє людей, ще пʼятеро – поранені.

"Постраждала Комишуваська громада. Там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5-ро – поранені", – повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зауважив, що наразі відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються.

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Війна в Україні: важливі новини

Деякі союзники України вже почали обговорювати, як може завершитися війна. При цьому, як пише Bloomberg, країни-партнери наполягають, що ніхто не тисне на Київ щодо вступу у переговори з РФ.

Своєю чергою, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прогнозує, що війна в Україні не завершиться ні цього року, ні наступного. За його словами, ситуація на полі бою в Україні залишається складною, і Росія зараз дійсно сильна.

Тим часом російські війська продовжують тероризувати мирні міста України. Ворог вдарив КАБами по Харкову. Серед постраждалих внаслідок атаки – чотири рятувальники, які ліквідовували пожежу.

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