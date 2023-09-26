Серед російських загарбників, які бере участь в бойових діях між Бахмутом і Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу.

В Луганській області загарбники облаштували черговий військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Встановлено що в 200 окремій мотострілецькій бригаді 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту РФ, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні так і безповоротні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, у місті Первомайськ Луганської області в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200-ї бригади.

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"В особового складу підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій", - наголосили в Генштабі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку за минулу добу було ліквідовано майже 60 російських окупантів та 38 одиниць ворожої техніки. Зокрема танк, сім бойових броньованих машин, шість артилерійських систем та мінометів, дві реактивні системи залпового вогню та 18 безпілотників. Крім того, знищено було чотири склади боєприпасів та два інших важливих об’єкти ворога.

Артилерійські підрозділи Сил оборони України Таврійського напрямку протягом минулої доби виконали 821 вогневе завдання.

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