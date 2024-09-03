Тривають інтенсивні бої, оскільки після вдалих наступальних операцій українських сил, росіяни намагаються відновити втрачені позиції.

Росіяни не відмовились від наступу на Борову на Харківщині та прагнуть вийти до річки Оскіл.

Про це сказав лейтенант 3 ОШБр Максим Зайченко в ефірі День.LIVE. Військовий зазначив, що зараз противник здійснює колосальний тиск на Покровському та Сватівському напрямках, де знаходиться його підрозділ.

За словами Зайченка, тривають інтенсивні бої, оскільки після вдалих наступальних операцій українських сил, росіяни намагаються відновити втрачені позиції.

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"В ході контрнаступальних дій нашої бригади вдалось досягти гарних результатів, оволодіти оборонним рубежем противника та просунутись в глибину його оборони більш, ніж на 2 км. Йдуть інтенсивні бої, адже після наступальних вдалих наших дій, противник намагається відновити втрачене положення", - розповів лейтенант.

Він сказав, що зараз українські військові проводять стабілізаційні дії.

"Тому що наміри противника залишаються як раніше, це - продовжити наступ на Борову, вийти на бар’єрний рубіж річки Оскіл і тиснути по всьому фронту", - наголосив Зайченко.

Військовий зауважив, що противник дуже хоче компенсувати ті репутаційні втрати, які виникли в нього після вдалих дій української сторони.

"Мова й про удари по флоту, операцію на Курщині, удари в глибину РФ. І противник намагається компенсувати це все захопленням нових територій. Тому інтенсивність буде продовжуватись і буде високою. І противник буде використовувати всі переважаючі сторони в кількості, у складі озброєння", - сказав Зайченко.

Ситуація на Харківщині

22 липня заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін заявив, що в зоні відповідальності бригади на Харківщині були проведені успішні наступальні дії. Стало відомо, що воїни просунулися на 2 км. Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

Потім Жорін повідомив, що на звільненій від окупантів території в зоні відповідальності бригади тривають стабілізаційні дії. Він зазначив, що росіяни не полишають спроб повернути відвойовані території і "кидають на це все нові й нові ресурси, які успішно "стирає" 3 ОШБр.

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