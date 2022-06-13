На захоплених територіях все адаптують під російське законодавство.

Росія планує провести повну юридичну анексію окупованих територій до 1 вересня.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, декілька важливих речей вказують на прискорення процесу анексії Донецької області, зокрема, Маріуполя, та інших регіонів Росією.

Андрющенко акцентує, що Росія вже називає окуповані території своїми областями.

"Вчора міністр пропаганди молоді освіти росії у формі заяви розповів, як проводимуть освітній процес в школах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областях… Росії. Ніяких квазіреспублік і сателітів. Ніхто вже не ховається", - зауважив він.

Радник мера також зауважує, що росіяни переводять роботу системи освіти та банків, законодавство на російський лад.

"Банківська система в Маріуполі будується одразу під російський банк. Всі карточки будуть, але вже російські. Ніяких ігор в банк "днр". В Донецьку експерти за експертами по всіх напрямках адаптують все під російське законодавство. Швидко і жорстко. Саме тому й ротація на росіян", - додає він.

Андрющенко вважає, що все це сигналізує про те, що Росія має "план юридичної анексії окупованих територій вже до 1 вересня".

Окупація територій України - що варто знати

Як писав УНІАН, член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков раніше заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

З цією метою окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

29 травня поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде прийнято "до наступного року".

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута 7 червня заявив, що колаборантам поставили завдання підготувати в Херсоні "референдум" про приєднання до РФ до осені. Відповідні вказівки дав заступник голови адміністрації російського президента.

8 червня День гауляйтер Мелітополя Галина Данильченко заявила, що в місті початку підготовку до аналогічного фейкового референдуму. Того ж дня так званий "представник адміністрації регіону", колабораціоніст Володимир Рогов заявив, що "референдум" цього року проведуть у Запорізькій області.

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