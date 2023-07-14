Також з ними приїхали російські агітатори.

У зруйнований російськими загарбниками Маріуполь привезли студентський "будівельний загін" та агітбригаду.

Про це повідомляє радник мера окупованого міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його даними, у складі цього загону - десятеро студентів, однак не з Росії, а із захопленого Донецька. "Тому такий розпіарений "всі відновлюють Маріуполь" як завжди виявився пшиком", - додає він.

В агітаційній бригаді працюють люди у формі та з гітарами, повідомляє Андрющенко. Вони збирають людей у групи та просувають російсько-радянські наративи, будівельникам - примусово.

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Маріуполь в окупації: останні новини

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова оголосила, що понад 200 тисяч студентів задіють у "Російських студентських загонах" (РСЗ). Частину з них нібито відправляють на окуповані території України.

Раніше Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі загарбники проводять перевірки на причетність до українську руху спротиву навіть щодо дітей.

Днями стало відомо, що в окупованому місті "медичний колапс" через серйозну нестачу лікарів - деякі люди навіть намагаються купити місце у черзі до спеціаліста.

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