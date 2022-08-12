Ворог вдарив по приватному сектору.

Російські окупанти вчергове обстріляли Краматорськ, є жертви.

Про це повідомляє Краматорська міська рада із посиланням на мера міста Олександра Гончаренка.

"Удар по Краматорську. Знову приватний сектор", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, є жертви.

Як повідомляв УНІАН, вночі по Краматорську окупанти завдали 11 ракетних ударів. Зазнали руйнувань домівки у приватному секторі.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

З метою сковування дій та недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки противник здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

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