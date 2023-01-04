Відпрацювала артилерія однієї з бригад.

Українські артилеристи ефектно знищили опорний пункт російських окупантів під Бахмутом. Загарбники намагалися сховатися, але не вийшло.

Як повідомляють у Сухопутних військах України, вдалу атаку реалізували воїни 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Російські загарбники спробували замаскувати свій опорний пункт в одному із захоплених будинків на Бахмутському напрямку, та від наших "Богів війни" не сховаєшся", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

На кадрах видно, що опорний пункт окупантів зафіксувала українська пташка. Артилеристи вирахували координати та розгромили об'єкт.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Втрати Росії в Україні за добу зросли на 720 окупантів. Тепер загальні бойові втрати супротивника в нашій державі становлять близько 108 910 осіб, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, стало відомо, що українські воїни упродовж минулої доби відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

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