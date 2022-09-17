Пошкоджено будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач.

Уночі російські окупанти випустили по Нікопольщині понад 90 снарядів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину "Градами" та важкою артилерією... Під вогонь потрапили три громади району - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Ворог атакував шість разів - випустив на мирні міста та села більш ніж 90 смертоносних снарядів", - наголосив він.

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Попередньо, зазначив Резніченко, люди не постраждали.

"Понівечені будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв'язок. Масштаби руйнацій уточнюються", - повідомив голова ОВА.

У інших районах області вночі звучала сирена, але минулося без атак.

Нагадаємо, вдень 16 вересня Російська Федерація знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Як виявилося, росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі.

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