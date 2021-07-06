У "навчаннях" задіяли близько 100 військових і понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.

Росіяни провели у Краснодарському краї навчання з оборони об’єктів на окупованому Криму з електронними пусками ракет систем ПВО С-400 «Тріумф».

Про це пише російський Интерфакс з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту.

Маневри пройшли на тлі міжнародних навчань Sea Breeze в Чорному морі.

«У ході тактико-спеціального навчання військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу, дислоковані у Краснодарському краї, провели навчання з відбиття масованого ракетного удару умовного противника», – цитує агентство флот.

Читайте такожОбстріли не припиняються: бойовики дев’ять разів порушили "тишу" за добу на ДонбасіВідповідно до замислу навчань розрахунки С-400 «Тріумф» та «Панцирь-С» здійснили марш у позиційні райони, де відпрацювали алгоритм дій з виявлення і супроводження повітряних цілей умовного противника, а також виконали пуски ракет для їхнього знищення.

Російські військові відпрацювали прикриття критично важливих об’єктів Чорноморського флоту від засобів повітряного нападу умовного противника.

У «навчаннях» задіяли близько 100 військових і понад 30 одиниць військової та спеціальної техніки.

Раніше російські окупанти провели тренувальні польоти над акваторією Чорного моря на десяти літаках Морської авіації та протиповітряної оборони Чорноморського флоту.

В акваторії Чорного моря тривають наймасштабніші за останні 20 років міжнародні військові навчання Sea Breeze з участю понад 30 країн, зокрема США та України.

У навчаннях візьмуть участь 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Напередодні старту Sea Breeze Росія неодноразово намагалася відмовити Сполучені Штати брати у них участь. А невдовзі заявила, що «обстріляла» попереджувальним вогнем британський есмінець, який показово пройшовся неподалік тимчасово окупованого РФ Криму. Британія заяви Москви спростувала.

У МЗС України називають дії Росії, наприклад, демонстрація військ у морі, гранням м’язів. Міністр Дмитро Кулеба вважає, що насправді війна з НАТО для Росії була б самогубством.

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Автор: Яна Ставська