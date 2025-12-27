Росіяни запустили по Україні 559 ракет і дронів: Повітряні сили розповіли, скільки збили

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 559 засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА.

У ніч на 27 грудня окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. "Основний напрямок удару – Київщина", - зауважили там.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 559 засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

Відео дня

519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – Крим (близько 300 із них "Шахеди");

10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків – Рязанська, Брянська обл. РФ);

7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску – Ростовська обл. РФ, акваторія Чорного моря);

21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської обл. РФ);

2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

У Повітряних силах деталізували, що напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 13:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:

474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;

19 крилатих ракет Х-101.

"Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях", - йдеться у повідомленні.

В Повітряних силах деталізували, що одна з ракет не досягла цілі, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) БпЛА уточнюється, декілька ворожих БпЛА в повітрі.

Атака РФ по Україні

Росіяни зранку масовано атакували Київ. В столиці зафіксовані прильоти та влучання по багатоповерхівках у багатьох районах, кількість поранених росте.

Також внаслідок атаки РФ є руйнування і в Київській області.

Вас також можуть зацікавити новини: