Одна з поранених отримала тяжкі травми тазу та кінцівок.

Російські війська скинули на Торецьк дві керовані авіабомби ФАБ-500, внаслідок чого руйнувань зазнало місцеве підприємство, поранені чотири жінки.

Як йдеться у повідомленні Нацполіції, одну постраждалу поліцейським та рятувальникам вдалося швидко витягти з пастки. Іншу жінку затиснуло серед уламків будівлі. "Правоохоронцям спільно з працівниками ДСНС вдалося деблокувати жінку. Вона отримала тяжкі травми тазу та кінцівок", - йдеться у повідомленні.

Парамедики надали допомогу обом пораненим, наразі вони госпіталізовані.

"Інші постраждалі отримали незначні ушкодження, медичну допомогу їм було надано на місці", - зазначили в Нацполіції.

Удари окупантів по цивільних

Крайній раз окупанти завдавали удару по Торецьку 11 листопада. Внаслідок того удару двоє людей загинули, значні пошкодження отримали житлові будинки.

Окупанти не припиняють обстріли українських територій, використовуючи всі види озброєння. Так, сьогодні ворог ударив по Сумькій області, внаслідок чого загинуло троє людей, серед яких 7-річна дівчинка. Ще троє цивільних отримали поранення. За даними слідства, сьогодні близько 12:30 російські військові, за попередньою інформацією, з РСЗВ обстріляли цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда.

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