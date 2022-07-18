Чотири удари по промзоні, попередньо, з РСЗВ.

Окупанти завдали удари по Краматорську.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - повідомив він.

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурми ворога на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар.

Раніше Інститут вивченні війни (ISW) повідомив, що не маючи нових територіальних здобутків, російська армія затягує війну в Україні для можливості відновлення і поповнення сил.

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